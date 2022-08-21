Разработайте скрипт для работы с Гугл таблицами, который будет извлекать информацию о запросах клиентов и предложениях от поставщиков, а затем переносить её в Excel для формирования КП. Учтите вариативность форматов данных и автоматическое выделение особых грузов. Работа возможна из офиса в центре Москвы.