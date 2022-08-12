Требуется технический специалист для поиска архивов удаленных видео с канала Youtube и их восстановления. Работа разовая с договорной ценой. Необходим опыт работы с базами данных и платформой Youtube.
Парсинг данных
Нужен программист , который сможет спарсить данные с сайта https://goszakupki.by/.
Нужны данные об организациях, которые устраивают тендеры на сложнотехническое оборудование (данные типа: наименование, телефон, e-mail, сайт и т.д)
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