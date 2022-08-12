Парсинг данных

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Закрыт10 заявок1170 просмотров

Нужен программист , который сможет спарсить данные с сайта https://goszakupki.by/.

Нужны данные об организациях, которые устраивают тендеры на сложнотехническое оборудование (данные типа: наименование, телефон, e-mail, сайт и т.д)

Парсинг данных
3 года назад
guest_16609157883005
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Заявки фрилансеров

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