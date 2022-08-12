Требуется разработка собственного смс шлюза для рассылки смс сообщений. Включает создание базы данных для управления рассылками. Ожидается проработка всех необходимых функций для стабильной работы системы.
Написать парсер и встроить его в функционал CRM
Добрый день необходимо написать парсер контактных данных перевозчиков (Компания, ФИО, Телефон, Электронная почта) с сайта ati.su.
Вывод базы в веб интерфейс самописной CRM. Пишите цену и сроки обязательно оставляйте телеграмм для связи.
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