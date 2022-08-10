Парсинг API c добавлением в MySQL

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка431 просмотр

Опыт от 2-х лет

Python

Задача в ТЗ

MySQLPython
3 года назад
guest_16601476948634
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад

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