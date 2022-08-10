Требуется разработка интеграции или скрипта для Битрикс24, который будет загружать изменения по заявкам в Ройстат каждые 3 часа за последние 3 дня. Также нужен процесс обновления всех заявок раз в сутки для учета изменений. Интеграция должна улучшить скорость загрузки и обновления данных.