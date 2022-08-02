Необходимо собрать базу контактов магазинов, занимающихся отделочными материалами, в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Элисте, Волгограде, Дагестане и Крыму. Ожидается не менее 80% живых контактов, с ориентацией на малярно-штукатурные проф. центры и торговые точки строй материалов. Результат - таблица в Excel с отдельными вкладками по регионам.
Сбор и анализ данных
Доброго времени суток,
Задание:
При помощи необходимого технического оборудования (камер и сенсоров) настроить сбор данных.
Объектами сбора данных, является команда водителей небольшой компании по доставке малогабаритных грузов. Написать или предоставить ПО, которое будет соответсвовать требованиям задания, настроить его и обслуживать процесс сбора данных.
Основные задачи:
- Какими маршрутами ездит водитель?
- Сколько коробок он загружает?
- Сколько времени водитель тратит на загрузку?
- Сколько времени водитель тратит на доставку?
- Анализ трафика по пути к месту доставки?
- Сколько времени водитель находиться за рулем, а сколько вне грузовика?
- И так далее.....
Заявки фрилансеров
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