Сбор и анализ данных

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка412 просмотров

Доброго времени суток, 

Задание: 

При помощи необходимого технического оборудования (камер и сенсоров)  настроить сбор данных. 

Объектами сбора данных, является команда водителей небольшой компании по доставке малогабаритных грузов.  Написать или предоставить ПО, которое будет соответсвовать требованиям задания, настроить его и обслуживать процесс сбора данных. 

Основные задачи: 

  • Какими маршрутами ездит водитель?
  • Сколько коробок он загружает?
  • Сколько времени водитель тратит на загрузку?
  • Сколько времени водитель тратит на доставку?
  • Анализ трафика по пути к месту доставки?
  • Сколько времени водитель находиться за рулем, а сколько вне грузовика?
  • И так далее.....
3 года назад
nargillah
Фарадж 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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