Требуется разработать интеграцию между amoCRM и самописной CRM. Необходимо обрабатывать данные о контактах и сделках: создание новых контактов в amoCRM, передача информации о сделках из amoCRM в самописную CRM, обновление полей и выполнение заданных условий. Основные блоки работы включают создание контактов, получение полей и событий с определенными параметрами.