Здравствуйте!

Вы уже делали подобный заказ у вас в портфолио.

Мне нужен сканер цен на g2g, который будет сканировать на сайте верхние 5 объявлений по сортировке Lowest Price, на каждом сервере, считать выставленную среднюю цену этих объявлений и выставлять свои объявления в этом же разделе на каждом сервере с надбавленной ценой на 20% от нижней цены в этом же разделе.

Нужна периодичность сканирования и автоматическое исправление цены в выставленных объявлениях, если нижняя цена поменялась.

Сколько по цене выйдет?