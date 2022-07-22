Бот для G2G

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Закрыт1 заявка54 просмотра

Здравствуйте!

Вы уже делали подобный заказ у вас в портфолио. 

Мне нужен сканер цен на g2g, который будет сканировать на сайте верхние 5 объявлений по сортировке Lowest Price, на каждом сервере, считать выставленную среднюю цену этих объявлений и выставлять свои объявления в этом же разделе на каждом сервере с надбавленной ценой на 20% от нижней цены в этом же разделе.

Нужна периодичность сканирования и автоматическое исправление цены в выставленных объявлениях, если нижняя цена поменялась.

Сколько по цене выйдет?

3 года назад
Welldone88
Дарья 
31 год
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
47 отзывов
3 года назад

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