Улучшить базу данных в экзеле, написать программу

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Закрыт6 заявок332 просмотра

Доброго времени суток!

Нам нужно улучшить базу данных , которая готова в экзеле, но мы хотим связать несколько файлов между собой и нам нужно сделать автоматизированной базу данных.

3 года назад
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