Требуется специалист для настройки проверенной CRM-системы, объединяющей eBay, Amazon и Etsy. Необходимо загрузить и синхронизировать около 1500-4000 листингов, используя данные в формате CSV. Ожидается корректная интеграция и управление магазинами.
Дописать код .NET
Есть код подключения к базе данных из проекта .net, нужно добавить форму ввода значения и чтобы это значение передавалось в прописанный запрос
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