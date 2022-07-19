Дописать код .NET

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Закрыт9 заявок403 просмотра

Есть код подключения к базе данных из проекта .net, нужно добавить форму ввода значения и чтобы это значение передавалось в прописанный запрос 

3 года назад
guest_16582336326055
3 года в сервисе
Был
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Заявки фрилансеров

Руслан
 
22 года
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Кирилл
 
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Всеволод
 
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