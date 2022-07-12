Необходимо объединить два SELECT-запроса в одну процедуру и разместить их во VIEW для работы с базами данных Oracle. Ожидается создание эффективного решения с учетом специфики SQL.
CRM для eBay+Amazon
День добрый .Попробую описать свою проблему в двух словах Я торгую на Ебай Амазон Етси женской и мужской брэндовой одеждой .У меня около 1500 листингов ( планирую 3—4 тысячи)Я нашло базу данных где по UPS покупаю данные с фото на 85% наполненные в csv формате .Теперь мне нужен специалист кто подключит РЕАЛЬНУЮ ПРОВЕРРЕННУЮ систем CRM для объединения eBay / Amazon / Etsy . И поможет залить эти файлы в систему и КОРРЕКТНО синхронизировать ..Как то так .Короче настроить и обьединить систему магазинов ..lЗаранее спасибо за ответ .
Заявки фрилансеров
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