CRM для eBay+Amazon

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки499 просмотров

День добрый .Попробую описать свою проблему в двух словах Я торгую на Ебай Амазон Етси женской и мужской брэндовой одеждой .У меня около 1500 листингов ( планирую 3—4 тысячи)Я нашло базу данных где по UPS покупаю данные с фото на 85% наполненные в csv формате .Теперь мне нужен специалист кто подключит РЕАЛЬНУЮ ПРОВЕРРЕННУЮ систем CRM для объединения eBay /  Amazon /  Etsy . И поможет залить эти файлы в систему и КОРРЕКТНО синхронизировать ..Как то так .Короче настроить и обьединить систему магазинов ..lЗаранее спасибо за ответ .

3 года назад
guest_16546425295066
3 года в сервисе
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
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