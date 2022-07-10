Необходимо объединить два SELECT-запроса в одну процедуру и разместить их во VIEW для работы с базами данных Oracle. Ожидается создание эффективного решения с учетом специфики SQL.
Конвертировать БД WordPress в БД DLE
Есть сайт на WordPress. Требуется конвертировать его в DLE с максимальным сохранением чпу url-адресов. Нужна только правильно сконвертированная БД, адаптировать шаблон не нужно. Просьба в заявке сразу указать стоимость своих услуг и упомянуть - был ли подобный опыт работы.
Заявки фрилансеров
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