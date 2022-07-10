Конвертировать БД WordPress в БД DLE

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Закрытнет заявок1002 просмотра

Есть сайт на WordPress. Требуется конвертировать его в DLE с максимальным сохранением чпу url-адресов. Нужна только правильно сконвертированная БД, адаптировать шаблон не нужно. Просьба в заявке сразу указать стоимость своих услуг и упомянуть - был ли подобный опыт работы.

DLEWordPress
3 года назад
maxxf
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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