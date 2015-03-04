Есть сайт на WordPress. Требуется конвертировать его в DLE с максимальным сохранением чпу url-адресов. Нужна только правильно сконвертированная БД, адаптировать шаблон не нужно. Просьба в заявке сразу указать стоимость своих услуг и упомянуть - был ...