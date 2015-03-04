maxxf

Максим maxxf

 
34 годаРоссия/Оренбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Конвертировать БД WordPress в БД DLE

    Есть сайт на WordPress. Требуется конвертировать его в DLE с максимальным сохранением чпу url-адресов. Нужна только правильно сконвертированная БД, адаптировать шаблон не нужно. Просьба в заявке сразу указать стоимость своих услуг и упомянуть - был ...

    WordPressСайт на WordPressDLE
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Парсер Wiki

    Требуется парсер Википедии для сайтов на DLE 12.0 (кодировка 1251) и DLE 14.1 Необходимо, чтобы скрипт парсил содержимое из раздела "Случайная статья" ([url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0]https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Случайная_страница[/url]) - там каждый раз случайным образом отображается новая статья. - В скрипте должна быть ...

    DLE
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доступ к SemRush

    Требуется выборка SemRush показателя "Анализ трафика" (обзор и источники траффика) для одного сайта. Либо же куплю доступ на месяц на данный сервис.

    Маркетинговый анализнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер ВИКИ для DLE

    Требуется парсер ВИКИ, а конкретно раздел "случайная статья" для DLE 12. Парсер должен копировать всю статью, кроме разделов "Примечания" и "Ссылки". Парсер должен не допускать дубли страниц, в случае если статья повторится.  Возможность выбора пути ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перенос проблемного сайта на Joomla 1.5 на новый домен

    Сайт на joomla 1.5 после переезда на новый домен перестал открываться. Сам сайт заражен вирусами, (поэтому и проблемный) но это не мешало ему работать на старом домене. Файлы БД и архив сайта предоставлю. Требуется починить ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт или модуль для замены внешних ссылок в БД

    Требуется скрипт или модуль для замены в базе данных MySQL всех внешних анкорных ссылок на безанкорные. (БД DLE и WordPress). [b]Пример работы по замене ссылки в тексте[/b] [b]Исходный текст: [/b][code]При помощи поисковой системы Яндекс можно найти ...

    WordPressMySQLDLE
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт 10 новостей с/х тематики

    $5

    Требуется отрерайтить 10 любых (за 26 января) с/х новостей. Источник http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/show/78.htm  Объем 1-ой новости 1,5к знаков без пробелов (длинные новости можно укорачивать), уникальность по Advego 85-90%. Цена одной новости 40руб.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка модуля DLE

    Требуется адаптировать модуль [u]Dude Smart Leech 0.4 beta[/u] под DLE 10.5, 10.6. Автоматическая установка модуля должна остаться. Модуль должен стабильно функционировать под PHP 5.4, 5.5, 5.6

    PHPDLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правка DLE шаблона

    Требуется внести небольшие правки в шаблон DLE, чтобы сайт корректно отображался на android-смартфонах (скрин прилагается). Ваши цены и сроки.

    AndroidDLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт с/х новостей

    Требуется рерайт 10 новостей с/х тематики. Донор http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/show/78.htm Уникальность не менее 80-90% по Advego. Объем ±1500 знаков, соблюдение норм и правил русского языка! Стоимость одной новости 40 руб. Опыт работы обязателен. Оплата по WebMoney.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Парсер Яндекс-Каталога

    Требуется рабочий парсер Яндекс-Каталога (возможность парсинга как отдельных рубрик, так и всего целиком). Желательно уже готовые решения показывать.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт новостей женской тематики

    Требуется рерайт 10 новостей женской тематики (мода, красота, селебретис, кухня). Уникальность не менее 90% по Advego. Объем ±1500 знаков, соблюдение норм и правил русского языка! Стоимость одной новости 40 руб. Опыт работы обязателен. Оплата по WebMoney.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • WordPress в DLE

    Требуется перенести сайт с WordPress на DLE с точным сохранением url-адресов уже размещенных постов. Также требуется адаптировать шаблон сайта под DLE. Сайт 420 страниц. Жду ваши цены и сроки.

    WordPressСайт на WordPressDLE
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсер сайта

    Необходим парсер данного сайта http://urla.ru/10000GsQ на сайт DLE 10.3 Возможность выбора категорий (подкатегорий) для парсинга. url-адреса должны отличаться от исходника. Ваши сроки и цены.

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
dslobozhaninov
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Генератор по маске
Все отлично
Очень понравилось сотрудничество с Дмитрием. Все сделано четко по ТЗ и очень быстро! Рекомендую.
Ответный отзыв
crazyyy
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта по готову psd-макету
Отличный заказчик, всем рекомендую!
Доделал бы кроссбраузерность, тогда бы оценка выше.
Ответный отзыв
maximentuss
Максим 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Правка DLE шаблона
Все ок
Все было сделано быстро и так как надо) Рекомендую
Ответный отзыв
maximklimoff
39 летАргентина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Рерайт с/х новостей
Отличный заказчик, своевременная постановка задачи, приятен в общении, своевременная оплата. Рекомендую.
Максим все сделал, как и требовалось. Навык рерайта очень высок. Рекомендую!
Ответный отзыв
LanceSpezzate
Ярослав 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Парсер Яндекс-Каталога
Отличное сотрудничество!
Все было сделано очень быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
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