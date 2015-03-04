Есть сайт на WordPress. Требуется конвертировать его в DLE с максимальным сохранением чпу url-адресов. Нужна только правильно сконвертированная БД, адаптировать шаблон не нужно. Просьба в заявке сразу указать стоимость своих услуг и упомянуть - был ...
- Базы данныхнет заявокЗакрытгод назад
Требуется перевести БД сайта WordPress на DLE 12.0 (UTF) Просьба указать сумму отдельно за конвертацию БД и отдельно за адаптацию шаблона пациент - ladycaramelka.ruСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется парсер Википедии для сайтов на DLE 12.0 (кодировка 1251) и DLE 14.1 Необходимо, чтобы скрипт парсил содержимое из раздела "Случайная статья" ([url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0]https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Случайная_страница[/url]) - там каждый раз случайным образом отображается новая статья. - В скрипте должна быть ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выборка SemRush показателя "Анализ трафика" (обзор и источники траффика) для одного сайта. Либо же куплю доступ на месяц на данный сервис.Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт4 года назад
- $11
Нужно 10 статей (рерайт) строительно-ремонтной тематики для биржи GGL. Объем статьи - 2к с пробелами. Цена одной - 70руб. Опыт работы с биржей крайне желателен!Рерайтинг16 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется составить шаблон парсинга канала https://avito2rss.duck.consulting/feeds/3276.atom для DLE RSS-GRABBER (от ANDERSONI).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется парсер ВИКИ, а конкретно раздел "случайная статья" для DLE 12. Парсер должен копировать всю статью, кроме разделов "Примечания" и "Ссылки". Парсер должен не допускать дубли страниц, в случае если статья повторится. Возможность выбора пути ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется сделать качественный рип дизайна сайта с адаптацией под dle 12 Всплывающий блок расчета стоимости работ (в правом нижнем углу) widget_meedget удалить совсем.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт на joomla 1.5 после переезда на новый домен перестал открываться. Сам сайт заражен вирусами, (поэтому и проблемный) но это не мешало ему работать на старом домене. Файлы БД и архив сайта предоставлю. Требуется починить ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется скрипт или модуль для замены в базе данных MySQL всех внешних анкорных ссылок на безанкорные. (БД DLE и WordPress). [b]Пример работы по замене ссылки в тексте[/b] [b]Исходный текст: [/b][code]При помощи поисковой системы Яндекс можно найти ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $7
Требуется отрерайтить 20 строительных новостей. Объем каждой 1,5-2к знаков. Уникальность по Advego достаточно 40-50%. Источник http://riarealty.ru/news/Копирайтинг16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Требуется отрерайтить 10 любых (за 26 января) с/х новостей. Источник http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/show/78.htm Объем 1-ой новости 1,5к знаков без пробелов (длинные новости можно укорачивать), уникальность по Advego 85-90%. Цена одной новости 40руб.Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется адаптировать модуль [u]Dude Smart Leech 0.4 beta[/u] под DLE 10.5, 10.6. Автоматическая установка модуля должна остаться. Модуль должен стабильно функционировать под PHP 5.4, 5.5, 5.6Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется внести небольшие правки в шаблон DLE, чтобы сайт корректно отображался на android-смартфонах (скрин прилагается). Ваши цены и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется рерайт 10 новостей с/х тематики. Донор http://www.mcx.ru/navigation/newsfeeder/show/78.htm Уникальность не менее 80-90% по Advego. Объем ±1500 знаков, соблюдение норм и правил русского языка! Стоимость одной новости 40 руб. Опыт работы обязателен. Оплата по WebMoney.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется рабочий парсер Яндекс-Каталога (возможность парсинга как отдельных рубрик, так и всего целиком). Желательно уже готовые решения показывать.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется рерайт 10 новостей женской тематики (мода, красота, селебретис, кухня). Уникальность не менее 90% по Advego. Объем ±1500 знаков, соблюдение норм и правил русского языка! Стоимость одной новости 40 руб. Опыт работы обязателен. Оплата по WebMoney.Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется перенести сайт с WordPress на DLE с точным сохранением url-адресов уже размещенных постов. Также требуется адаптировать шаблон сайта под DLE. Сайт 420 страниц. Жду ваши цены и сроки.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим парсер данного сайта http://urla.ru/10000GsQ на сайт DLE 10.3 Возможность выбора категорий (подкатегорий) для парсинга. url-адреса должны отличаться от исходника. Ваши сроки и цены.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется выполнить пару заданий по английскому языку. Исполнителей без отзывов — не беспокоить.Переводы21 заявкаЗакрыт9 лет назад