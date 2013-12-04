Генератор по маске

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки186 просмотров

Требуется написать программу-генератор url-адресов по маске (можно готовое решение).

Пример:

123.com/catalog/123/

123.com/catalog/124/

123.com/catalog/125/

и т.д. (в ur-адресе могут присутствовать ? = - ! $ #)

Должна быть возможность вставки нескольких переменных (переменные - только числа) с указанием диапазона (например от 1 до 1000)

Пример:

123.com/{gen}/{gen}/

Возможность вывода нагереных адресов в txt-файл (по порядку и в столбик). Для удобства навигации также сделать возможность разделения пробелом заданного кол-ва url-адресов в txt-файле (например ставить пробел после каждых 50 адресов).

Ваши сроки и цены.

11 лет назад
maxxf
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dslobozhaninov
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось сотрудничество с Дмитрием. Все сделано четко по ТЗ и очень быстро! Рекомендую.
Все отлично

Заявки фрилансеров

dslobozhaninov
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программа на fasm(алгоритм сжатия)

    $100

    Интерфейс: окно, на котором две кнопки (сжать, распаковать) и поле для выбора файла. Сжатие происходить с помощью алгоритма RLE. Разрешается использование стандартные библиотек flat assembler + winapi. Срок 2 дня ...

    Ассемблер
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • ExtJS-разработка, сайту нужна e-mail/sms рассылка.

    $500

    Новому интерфейсу в crm-системе ищется соответствующий extjs-код для управления рассылками (см. att). Для сокращения времени готовы купить готовый модуль рассылки со сходным функционалом. Если предлагаете разработку, прикрепляйте скриншоты своих работ на extjs.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Bloody 4

    создать макросы для мыши A4 TECH V7 в программе bloody 4 для игры COUNTER-STRIKE GO

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Django/Python разработчик

    $2500

    В связи с расширением в команду требуются джангисты. Требования к кандидату: 1. Опыт работы с Django от 1 года. 2. Адекватность и ответственность. 3. Аналитический склад ума. ...

    DebianDjangoJavaLinuxMongoDB
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Конструктор маек (на флеше)

    доброго дня, требуется создать модуль аля как на сайте тут http://www.vsemayki.ru/constructor/ хотелось бы услышать предварительную оценку по стоимости и срокам такого модуля.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка Visual С++ приложения под Windows 8

    $500

    Есть приложение под Windows 8, предназначенное для работы на планшете Microsoft. Оно добавляет возможность манипулировать на сенсорном экране окнами так, будто пользуешься обычной мышью. То есть более точно и удобно управлять курсором. Нужно добавить ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа для работы с форумами

    $30

    Нужна программа следующего характера. Есть список форумов на которых размещены мои темы (их очень много на разных движках), суть программы упростить размещения ответов на форумах в моей теме. Что ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программа для сохранения картинок с сайта

    1) поле куда будем указывать адрес какой страницы будут сохраняться картинки либо загрузка адресов из тхт файла 2) сохранение картинок в папку с названием адреса страницы 3) сохранение сессии пока каждому адресу, что ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание криптовалюты

    Модификация кода биткоина и подобных валют и создание своей криптовалюты. Необходимы знания в области криптографии и программирования на C++.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалисты ASP.NET, Oracle, IIS

    Искомые знания и опыт: ASP.NET, Oracle, IIS, общие знания, умение быстро сориентироваться в проблеме. Объект – программный комплекс. Направления работ в рамках проекта (удаленно, возможны ...

    ASP.NET
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад