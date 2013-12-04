Генератор по маске

Требуется написать программу-генератор url-адресов по маске (можно готовое решение).

Пример:

123.com/catalog/123/

123.com/catalog/124/

123.com/catalog/125/

и т.д. (в ur-адресе могут присутствовать ? = - ! $ #)

Должна быть возможность вставки нескольких переменных (переменные - только числа) с указанием диапазона (например от 1 до 1000)

Пример:

123.com/{gen}/{gen}/

Возможность вывода нагереных адресов в txt-файл (по порядку и в столбик). Для удобства навигации также сделать возможность разделения пробелом заданного кол-ва url-адресов в txt-файле (например ставить пробел после каждых 50 адресов).

Ваши сроки и цены.