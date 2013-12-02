Django/Python разработчик

В связи с расширением в команду требуются джангисты.

Требования к кандидату:

1. Опыт работы с Django от 1 года.

2. Адекватность и ответственность.

3. Аналитический склад ума.

4. Честность и умение доводить работу до конца.

5. Желание развиваться в профессиональном плане.

Приветствуются:

1. Опыт работы с PostgreSQL или других RDBMS.

2. Знание Linux (Debian/Ubuntu) или других *nix.

3. Знание других языков/фреймворков (в особенности Java, php, .NET, C/C++).

4. Наличие OpenSource-проектов или участие в них.

5. Опыт работы с MongoDB, Redis, Celery.

Условия работы:

1. Постоянная удаленная работа (нам не важно, в каком городе вы живете)

2. Оплата почасовая

3. Свободный график

4. Работа над крупными интернет и корпоративными проектам в команде профессионалов