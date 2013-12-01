Программа для работы с форумами

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки188 просмотров

Нужна программа следующего характера.

Есть список форумов на которых размещены мои темы (их очень много на разных движках), суть программы упростить размещения ответов на форумах в моей теме.

Что должна делать программа.

Заходит на форум под моими данными, открывает мою тему сразу на форме ответа. Я вставляю текст и нажимаю отправить. Если есть каптча, ввожу в ручную.

Как это выглядит по моему понятию.

Программа имеет список форумов. Для каждого форума я задаю логин и пароль. Так же для каждого форума добавляю ссылку на форму ответа.

При открытии программы она начинает грузить первый форум со списка. Я нажимаю кнопку Аторизация и меня перекидывает на форму ответа. Вставляю текст, нажимаю кнопку отправить и вижу свое сообщение (это обязательно). Нажимаю кнопку следующий форум и процедура повторяется.

Должны быть еще следующие функции: При добавлении нового форума в программу, если он есть в списке, программа сообщает об этом.

Ну вот вроде и вся задача. Уточнения деталей при личном общении

11 лет назад
algrinyuk
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

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