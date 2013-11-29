Cоздание системы дистанционного обучения

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Закрыт1 заявка159 просмотров

В качестве примера Вы можете рассмотреть имеющуюся у нас программу на нашем сайте ucfps-rt.ru в разделе "дистанционное обучение".

При Вашем согласии на выполнение данного объема работ, необходима стопроцентная гарантия её выполнения, ввиду этого необходимое условие работы - безопасная сделка

11 лет назад
v37
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
35 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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