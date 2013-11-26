Разработка на C++/Windows, красивый интерфейс

Необходимо разработать небольшой про размерам файлов продукт (соответственно WPF и Qt отпадают, либо у вас должен быть опыт разработки продуктов на Qt без QtCore4.dll, QtGui4.dll). Предполагается очень красивый интерфейс, использование ribbon и flat-интерфейса, дизайн предоставим.

Продукт будет крайне широко распространен (предыдущие продукты используются десятками миллионов пользователей по всему миру), поэтому требования к качеству интерфейса и кода будут серьезными. Общий принцип – лишнего не попросим, но и халтуру не примем.

Основные требования

-- Опыт работы с MFC, WinAPI

-- Опыт разработка красивых интерфейсов пользователя на MFC, WinAPI (сторонние библиотеки)

-- Опыт работы с pdf (сторонние библиотеки и opensource продукты)

-- Занятость на данном проекте – не менее 6 часов в день/40 часов в неделю.

Требуется резюме, краткое портфолио реализованных проектов в части интерфейсов пользователя.