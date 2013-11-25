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C# .NET4 Надстройка над Selenium ChromeDriver
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Также необходмо создать функции для управления настройками браузера:
1. Отключение загрузки картинок.
2. Отключение обработки Javascript.
На выходе с вас исходники надстройки.
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