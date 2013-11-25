C# .NET4 Надстройка над Selenium ChromeDriver

Необходимо создать надстройку над Selenium ChromeDriver (или перекомпилировать его соответствующим образом), которая позволит при использовании Webdriver создавать одновременно несколько его экземпляров, которые работают одновременно, но каждый из них использует собственные прокси. Насколько я понимаю, кеш и куки у них изначально отдельные, проблема в установке разных проксей. Обязательная поддержка HTTP прокси. Также желательна поддержка HTTP прокси с авторизацией, а также SOCKS (4 и 5) прокси. Важно, создать удобное приложение для тестирования созданного функционала.

Также необходмо создать функции для управления настройками браузера:

1. Отключение загрузки картинок.

2. Отключение обработки Javascript.

На выходе с вас исходники надстройки.