Программа для учета под Windows

Здравствуйте.

Программа предназначена для ведения учета и формирования статистики в одном из видов предпринимательской деятельности. Особое внимание нужно будет удалить безопасности данных хранящихся в приложении и защите самого дистрибутива от взлома. Подробное задание после выбора исполнителя. Предварительно сообщу, что количество таблиц небольшое, не больше 8 штук. Схема таблиц будет предоставлена. Интерфейс приложения нужен на 3 языках. Отчеты и документы должны будут формироваться в форматах Word и Excel.

Исходные коды программы передаются заказчику. Предпочтение тем, кто предложит разработку на такой платформе, с которой можно легко портировать программу на mac.