Необходимо разработать простенький парсер сервиса "Адвего: Семантический анализ текста". Задача очень проста: Загружаем в программу тексты, программа посылает эти тексты на проверку в сервис Адвего, далее считывает данные и выводит их в ...
Программа для учета под Windows
Здравствуйте.
Программа предназначена для ведения учета и формирования статистики в одном из видов предпринимательской деятельности. Особое внимание нужно будет удалить безопасности данных хранящихся в приложении и защите самого дистрибутива от взлома. Подробное задание после выбора исполнителя. Предварительно сообщу, что количество таблиц небольшое, не больше 8 штук. Схема таблиц будет предоставлена. Интерфейс приложения нужен на 3 языках. Отчеты и документы должны будут формироваться в форматах Word и Excel.
Исходные коды программы передаются заказчику. Предпочтение тем, кто предложит разработку на такой платформе, с которой можно легко портировать программу на mac.
Выбранный исполнитель
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