Программа для учета под Windows

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок573 просмотра

Здравствуйте.

Программа предназначена для ведения учета и формирования статистики в одном из видов предпринимательской деятельности. Особое внимание нужно будет удалить безопасности данных хранящихся в приложении и защите самого дистрибутива от взлома. Подробное задание после выбора исполнителя. Предварительно сообщу, что количество таблиц небольшое, не больше 8 штук. Схема таблиц будет предоставлена. Интерфейс приложения нужен на 3 языках. Отчеты и документы должны будут формироваться в форматах Word и Excel.

Исходные коды программы передаются заказчику. Предпочтение тем, кто предложит разработку на такой платформе, с которой можно легко портировать программу на mac.

11 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

reu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$1500
56 дней
Все очень печально, несоблюдение сроков, отвратительная коммуникация, работа из-под палки! Все худшее чем пугают тех кто заказывает у фрилансеров в одном лице! Сроки исполнитель устанавливал, завысил их в 2 раза, взял предоплату, пропал на месяц, появился под конец срока исполнения первой части работы, с какой-то поделкой, выполненной на низком уровне, только что бы было что-то показать. Мне надо было еще в тот момент разорвать "сотрудничество", но я решил продолжить так как исполнитель списал все на проблемы со здоровьем. Лучше не стало, исполнитель пропадал на недели, делал все не особо заботясь об удобстве программы. Короче, предоплату уже не вернуть, сроки сорваны, заказывать надо снова у добросовестного исполнителя!

Заявки фрилансеров

reu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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