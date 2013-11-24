Создание программы на C++

Есть gsm шлюзы portech http://portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=6 Есть симбанк на 32 сим-карты http://portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=10 Этим всем управляет фирменное ПО Simserver. Но функционала этого ПО недостаточно. Необходимо разработать ПО вместо фирменного с более гибким функционалом ...