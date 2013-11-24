Создание программы на C++

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки312 просмотров

Необходимо создать программу, позволяющую определить время прибытия автотранспорта до конкретной точки.

Необходим человек из г. Санкт-Петербург

11 лет назад
empire-v
Виталий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Простенький парсер Адвего

    $100

    Необходимо разработать простенький парсер сервиса "Адвего: Семантический анализ текста". Задача очень проста: Загружаем в программу тексты, программа посылает эти тексты на проверку в сервис Адвего, далее считывает данные и выводит их в ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отловить копии при печати на принтер.

    Написана библиотека с помощью которой отлавливаются задания на печать (ловится задание, считаются страницы). Но не ловится количество копий. Задача максимум: необходимо поймать количество копий отправленных на печать. Задача минимум: поймать сам факт, ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переписать с Pascal ABC на .java или Питон

    $50

    Программа написана на Pascal, Суть: в неё подгружается файл .txt, в котором может быть любой текст. Суть программы-она ищет слова, которые задает пользователь. Аналогия ctrl+F . Для знающего человека ...

    JavaPython
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Decrypter-для рулетки

    Нужна программа для онлайн рулетки с точным выпадом на одно число, тип программы decrypter-для рулетки. Очень срочно .

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка autorun

    сабж. для CD + постраничная привязка к pdf-публикации к оболочке (12 разделов). Стоимость, сроки?

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Софт для управления симками оборудования portech

    Есть gsm шлюзы portech http://portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=6 Есть симбанк на 32 сим-карты http://portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=10 Этим всем управляет фирменное ПО Simserver. Но функционала этого ПО недостаточно. Необходимо разработать ПО вместо фирменного с более гибким функционалом ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сервис сбора частотностей

    $250

    Необходимо написать веб-сервис, которые будет действовать следующим образом: 1. мы загружаем в сервис группу слов в формате xls или csv 2. к каждому слову генеририруется список ошибок (опечаток) по определенным правилам. 3. ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад