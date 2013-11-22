Простенький парсер Адвего

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок214 просмотров

Необходимо разработать простенький парсер сервиса "Адвего: Семантический анализ текста".

Задача очень проста: Загружаем в программу тексты, программа посылает эти тексты на проверку в сервис Адвего, далее считывает данные и выводит их в программу.

ТЗ прикреплено к проекту.

11 лет назад
billing
Кирилл 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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