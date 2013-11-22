сабж. для CD + постраничная привязка к pdf-публикации к оболочке (12 разделов). Стоимость, сроки?
Простенький парсер Адвего
Необходимо разработать простенький парсер сервиса "Адвего: Семантический анализ текста".
Задача очень проста: Загружаем в программу тексты, программа посылает эти тексты на проверку в сервис Адвего, далее считывает данные и выводит их в программу.
ТЗ прикреплено к проекту.
Заявки фрилансеров
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