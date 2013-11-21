Сервис сбора частотностей

Необходимо написать веб-сервис, которые будет действовать следующим образом:

1. мы загружаем в сервис группу слов в формате xls или csv

2. к каждому слову генеририруется список ошибок (опечаток) по определенным правилам.

3. Получившийся список нужно прогнать по сервису wordstat.yandex.ru через XML и выяснить частототность этих слов в Яндексе.

4. вывести список ненулевых частотностей

5. Делать это нужно с периодичностью раз в месяц или по запросу.

Подробности и тз будем обсуждать с исполнителем.

Нужен опыт работы с API разных сервисов