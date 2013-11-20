Разработка ПО стабилизации видео изображения.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать ПО стабилизации видео изображения в реальном времени. Камера расположена на подвижном основании, направление камеры произвольное. Скорость движения подвижного объекта известна и может быть передана в алгоритм стабилизации.

Желательно использовать библиотеку OpenCV. Язык программирования — Pascal или C++.

Желательно (но не обязательно) предоставить проект под Delphi/Builder. Модуль стабилизации должен быть реализован в виде dll.

На входе алгоритма — видеофайл на диске или последовательность кадров в формате YV12 или RGB. Размер кадра не менее 704x576. Частота 25 Гц.

На выходе — отображение стабилизированного видео в заданном окне или последовательность кадров в формате YV12 или RGB.

Края оставшиеся после стабилизации должны быть обрезаны или заполнены данными соседних кадров.

Также необходимо реализовать следующие дополнительные функции:

возможность поворота стабилизированного изображения на произвольный угол

возможность повысить четкость изображения

Алгоритм должен обеспечивать стабилизацию с выходной частотой 25 Гц и загружать процессор не более чем на 50%.

ПО должно обеспечивать работу в реальном времени на x86 ПК с процессором Intel® Atom™ D2550 with 2x1.86 GHz и памятью 1 Гб.

Пожалуйста, оставляйте заявки только в том случае, если на 100% уверены, что справитесь с работой. Также, жду предложений по бюджету и срокам. Благодарю за внимание и приятного вам дня.