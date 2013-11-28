Написать оконное приложение на C# (можно C++) реализующее следующие метрики: 1. Метрика Холстеда 2. Метрика граничных значений 3. Метрика подсчета точек пересечения ...
Решение дифф. ура 1го порядка методом РК. Паскаль
Требуется написать программму: решение дифференциального уравнения 1го порядка методом рунге-кутта+ вывод полученного решения в виде графика. В паскале (!)
В ответе цену и сроки.
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