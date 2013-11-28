Решение дифф. ура 1го порядка методом РК. Паскаль

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Завершен2 заявки142 просмотра

Требуется написать программму: решение дифференциального уравнения 1го порядка методом рунге-кутта+ вывод полученного решения в виде графика. В паскале (!)

В ответе цену и сроки.

11 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
11 лет назад

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