Создание дополнительных страниц в группах VK

$100
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Закрыт4 заявки153 просмотра

Необходима программа для автоматизации создания дополнительных страниц в группах vk.com.

Программа берет необходимые исходных данные, заполняет ими шабон страницы и создает ее.

Подробное ТЗ при личной беседе. Желательно сделать дектопную версию, но можно и скрипт.

11 лет назад
VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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