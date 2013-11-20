Парсер для нескольких сайтов(ajax, flash, java)

Доброго времени суток.

Есть примерно 10-15 сайтов. На них есть определенные каталоги, которые постоянно обновляются. Каталоги и обновления сделаны на flash, ajax, java, php и т.п.

Мне нужна программа, которая бы каждую минуту сканировала эти каталоги на сайтах на "ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРЕДМЕТ". Как только происходит обновление, программа бы оповещала пользователя об этом.

Самое главное - стабильное обновление раз в 1 минуту. Придется вытаскивать данные из flash, знаю, это не просто, но нужно. Все должно быть выполнено в виде программы для PC.

Готов рассмотреть предложения за адекватные деньги.