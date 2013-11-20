Програмирование полей в PDF-документе

Добрый день. Требуется PDF-програмист, для выполнения следующей задачи: нужно сделать в готовом PDF документе — редкатируемые поля для ввода данных (в том числе чтобы подобные данные размещались сразу по все страницам, т.е. если на странице 1 есть имя и фамилия и на странице 10 тоже есть эти поля, при вводе ФИО на 1й автоматически забивались эти поля и на 10й). Пример смотрите в приложении.