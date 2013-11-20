Простая игрушка, с применением акселерометра. По углу наклона корпуса надо выводить картинки и - еще некоторые действия. Полный алгоритм и сценарий - позже или в личной переписке, но основное сказано.
Немного доработать скрипт на питоне.
Есть скрипт Social Engenieer Toolkit (SET) – довольно известный. – в приложении
Нужны совсем небольшие доработки.
Возможно нужно просто поменять путь к софту который рассылает письма - mta(mail transfer agent)
Скрипт используется для отправки писем, работает через MTA sendmail
нужно прописать в файлах настроек чтобы он работал и слал почту через exim4.
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