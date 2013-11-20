Немного доработать скрипт на питоне.

Есть скрипт Social Engenieer Toolkit (SET) – довольно известный. – в приложении

Нужны совсем небольшие доработки.

Возможно нужно просто поменять путь к софту который рассылает письма - mta(mail transfer agent)

Скрипт используется для отправки писем, работает через MTA sendmail

нужно прописать в файлах настроек чтобы он работал и слал почту через exim4.