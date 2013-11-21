Софт для управления симками оборудования portech

Есть gsm шлюзы portech http://portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=6

Есть симбанк на 32 сим-карты http://portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=10

Этим всем управляет фирменное ПО Simserver. Но функционала этого ПО недостаточно.

Необходимо разработать ПО вместо фирменного с более гибким функционалом ИЛИ разработать ПО которое могло бы управлять фирменным ПО по определенным алгоритмам.

За подробностями в ЛС