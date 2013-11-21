Простая игрушка, с применением акселерометра. По углу наклона корпуса надо выводить картинки и - еще некоторые действия. Полный алгоритм и сценарий - позже или в личной переписке, но основное сказано.
Софт для управления симками оборудования portech
Есть gsm шлюзы portech http://portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=6
Есть симбанк на 32 сим-карты http://portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=10
Этим всем управляет фирменное ПО Simserver. Но функционала этого ПО недостаточно.
Необходимо разработать ПО вместо фирменного с более гибким функционалом ИЛИ разработать ПО которое могло бы управлять фирменным ПО по определенным алгоритмам.
За подробностями в ЛС
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