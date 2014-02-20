vsetkin

Владимир Сеткин vsetkin

 
43 годаРоссия/Полтавка
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка сим-сервера для оборудования Portech

    Есть gsm-оборудование Portech. Шлюз и сим-банк, которые управляется сим-сервером. Нужно написать свой сим-сервер с более гибкими настройками нежели текущий. На начальном этапе необходимо чтобы сим-сервер установил в определенную сим карту в определенный канал гейта. Чтобы понять что ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать виртуальную звуковую карту

    Нужна виртуальная звуковая карта. Ее задача выдавать из одного буфера в программу, а в другой класть принятое из программы. Экспортировать пару функций, читать второй буфер писать в первый. Драйвер должен работать в реальном режиме времени с ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Управление софтофоном

    Примерное ТЗ.   Этап 1   Есть «sip-звонилка»для андройда. Это приложение которое позволяет совершать звонкиопределенного оператора. Нужно написать приложение которое взаимодействуя с этой sip-звонилкой позволитперенаправлять звонки от нашего сервера через этот sip-звонилку. Более подробно: Телефон на андройде подключается к интернету через LTE. Sip-звонилкаподключается ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установить и настроить asterisk+freepbx

    часть 1. нужно установить и настроить asterisk+freepbx на VPSе, таким образом, чтобы звонки приходящие с софтсвитча маршрутизировались через список аккаунтов сип провайдера с заданным простым алгоритмом(из списка аккаунтов, только один подключен к сип провайдеру, после того ...

    Asterisk
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Работа с API

    Нужно написать плагин для джумлы, который будет работать с API сторонего ресурса, и полученные данные будет отображать у меня на сайте и в личных кабинетах пользователей. Ссылка на API сервиса — flysip.com/FlySIP_XMLAPI.pdf

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить Asterisk+FreePBX или FreeSwtich наdebian

    Задача. С определенного ИП приходят звонки, нужно их перенаправлять на N sip аккаунтов(с ротацией). PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 7 (wheezy)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="7" VERSION="7 (wheezy)" За дополнительной информацие в ЛС.

    LinuxDebianAsterisk
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать voip шлюз для телефона на android

    разработка приложения которое сможет принять звонок со стороны GSM и отправить его в SIP через 3g/wi-fi и соответственно отправить звонок пришедший из SIP в GSM сеть. Для дополнительной информации в ЛС

    AndroidVoIP
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Софт для управления симками оборудования portech

    Есть gsm шлюзы portech http://portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=6 Есть симбанк на 32 сим-карты http://portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=10 Этим всем управляет фирменное ПО Simserver. Но функционала этого ПО недостаточно. Необходимо разработать ПО вместо фирменного с более гибким функционалом ИЛИ разработать ПО которое могло бы ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание базы данных звонков в Access

    Есть файл со звонками за определенный период, нужно на основании этого файла создать базу в Access. нужно 1. Ежедневно будет формироваться файл со звонками, его нужно будет дополнять в основную базу. 2. Написать отчет по определенному алгоритму. ТЗ немного ...

    Создание базы данных
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Программа для проверки баланса телефона в ISSA

    Есть оператор связи. нужно написать программу которая может зайти в личный кабинет указав номер телефона и пароль, скопировать информации о текущем состоянии счета абонента. войти надо через HTTPS, внутри используется aspx. Более подробная информация по запросу.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • ПО для VoIP

    есть VOIP шлюз portech MV378(мануал прилагается). К этому шлюзу есть ПО Dialpeer(мануал и программа прилагается). В краце, программа Dialpeer отображает текущий статус портов шлюза а также определенные CIMI которые соответсвуют определенному номеру телефона. нужно написать программу, которая ...

    VoIP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
klogachev
Кузьма 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Создать локальную копию сайта с wixsite.com
Отличный заказчик. Четкое изложение задачи. Моментальная оплата. Советую.
Очень оперативно и качественно сделал. Другие предлагали за 2 дня и дороже. Сделано было в течении нескольких часов. Все супер.
Ответный отзыв
brost
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Установить и настроить asterisk+freepbx
Задача по Астериск была не простая и интересная. После обговаривания тонкостей, нашли примлемую схему реализации. Рекомендую.
Человек справился с задачей.
Ответный отзыв
mida_mao
Андрей 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$65
9 баллов
10 лет назад
Создание базы данных звонков в Access
Все прошло отлично
Наше ТЗ было очень запутанное, человек разобрался и сделал всё как нужно.
Ответный отзыв