Есть gsm-оборудование Portech. Шлюз и сим-банк, которые управляется сим-сервером. Нужно написать свой сим-сервер с более гибкими настройками нежели текущий. На начальном этапе необходимо чтобы сим-сервер установил в определенную сим карту в определенный канал гейта. Чтобы понять что ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 лет назад
http://voipsngltd.wixsite.com/mysite/ предлагайте бюджет и срокиHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужна виртуальная звуковая карта. Ее задача выдавать из одного буфера в программу, а в другой класть принятое из программы. Экспортировать пару функций, читать второй буфер писать в первый. Драйвер должен работать в реальном режиме времени с ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
- $336
короткое тз в прикрепленном документеМобильные приложения1 исполнительЗавершен7 лет назад
Примерное ТЗ. Этап 1 Есть «sip-звонилка»для андройда. Это приложение которое позволяет совершать звонкиопределенного оператора. Нужно написать приложение которое взаимодействуя с этой sip-звонилкой позволитперенаправлять звонки от нашего сервера через этот sip-звонилку. Более подробно: Телефон на андройде подключается к интернету через LTE. Sip-звонилкаподключается ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
часть 1. нужно установить и настроить asterisk+freepbx на VPSе, таким образом, чтобы звонки приходящие с софтсвитча маршрутизировались через список аккаунтов сип провайдера с заданным простым алгоритмом(из списка аккаунтов, только один подключен к сип провайдеру, после того ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно написать плагин для джумлы, который будет работать с API сторонего ресурса, и полученные данные будет отображать у меня на сайте и в личных кабинетах пользователей. Ссылка на API сервиса — flysip.com/FlySIP_XMLAPI.pdfВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Задача. С определенного ИП приходят звонки, нужно их перенаправлять на N sip аккаунтов(с ротацией). PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 7 (wheezy)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="7" VERSION="7 (wheezy)" За дополнительной информацие в ЛС.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
разработка приложения которое сможет принять звонок со стороны GSM и отправить его в SIP через 3g/wi-fi и соответственно отправить звонок пришедший из SIP в GSM сеть. Для дополнительной информации в ЛСМобильные приложения1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть gsm шлюзы portech http://portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=6 Есть симбанк на 32 сим-карты http://portech.com.tw/p3-product1.asp?Cid=10 Этим всем управляет фирменное ПО Simserver. Но функционала этого ПО недостаточно. Необходимо разработать ПО вместо фирменного с более гибким функционалом ИЛИ разработать ПО которое могло бы ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть файл со звонками за определенный период, нужно на основании этого файла создать базу в Access. нужно 1. Ежедневно будет формироваться файл со звонками, его нужно будет дополнять в основную базу. 2. Написать отчет по определенному алгоритму. ТЗ немного ...Базы данных1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть оператор связи. нужно написать программу которая может зайти в личный кабинет указав номер телефона и пароль, скопировать информации о текущем состоянии счета абонента. войти надо через HTTPS, внутри используется aspx. Более подробная информация по запросу.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
есть vps на centOS. нужно настроить впн сервер который раздает белые, реальные ip предоставленные хостером.Системное администрирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
есть VOIP шлюз portech MV378(мануал прилагается). К этому шлюзу есть ПО Dialpeer(мануал и программа прилагается). В краце, программа Dialpeer отображает текущий статус портов шлюза а также определенные CIMI которые соответсвуют определенному номеру телефона. нужно написать программу, которая ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт11 лет назад