Есть файл со звонками за определенный период, нужно на основании этого файла создать базу в Access. нужно 1. Ежедневно будет формироваться файл со звонками, его нужно будет дополнять в основную базу. 2. Написать отчет по определенному алгоритму. ТЗ немного ...