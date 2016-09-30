Написание ТЗ

$336
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен1 заявка106 просмотров

короткое тз в прикрепленном документе

9 лет назад
vsetkin
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

abdesign
44 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$336
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

abdesign
44 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад