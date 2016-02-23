Приложение заметок на iOS

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Нужно разработать приложение текстовых заметок для всех iOS устройств.

4 - экрана:

1) Список всех заметок или только избранных или найденных по поиску

2) Сама заметка с возможностью отредактировать 

3) Экран настройки

4) Экран создания заметки

Основное:

- возможность добавлять заметки в избранное;

- делать заметку-список из строк, с возможностью зачеркивать строки;

- поиск по заметкам;

- отправка заметок в уведомления.

Картинки (графика) для приложения есть.

iOS
9 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

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