Нужно сделать приложение для радиостанции интернет вещания. пример и дизайн - http://imohost.ru/chat/ разместить в app store. лицензия есть. долгосрочное сотрудничество!
Приложение заметок на iOS
Нужно разработать приложение текстовых заметок для всех iOS устройств.
4 - экрана:
1) Список всех заметок или только избранных или найденных по поиску
2) Сама заметка с возможностью отредактировать
3) Экран настройки
4) Экран создания заметки
Основное:
- возможность добавлять заметки в избранное;
- делать заметку-список из строк, с возможностью зачеркивать строки;
- поиск по заметкам;
- отправка заметок в уведомления.
Картинки (графика) для приложения есть.
Заявки фрилансеров
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