Приложение для интернет радиостанции.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок211 просмотров

Нужно сделать приложение для радиостанции интернет вещания.

пример и дизайн - http://imohost.ru/chat/

разместить в app store. лицензия есть.

долгосрочное сотрудничество! 

9 лет назад
Saychik
43 года
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров