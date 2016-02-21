Йога в картинках для iOS

Требуется сделать под все устройства на iOS приложение по йоге, где сменяются картинки по таймеру. Все картинки (графика) и звуки по умолчанию будут предоставлены.

Прошу указывать стоимость. Делаю для себя и цена играет решающую роль. Срок не критичен.