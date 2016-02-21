Есть адаптивная версия сервиса, нужно по её образу и подобию сделать приложения, backend полностью с нас. Нужна Andoid и iOS версия. Заявки рассматриваются только от конечных исполнителей.
Йога в картинках для iOS
Требуется сделать под все устройства на iOS приложение по йоге, где сменяются картинки по таймеру. Все картинки (графика) и звуки по умолчанию будут предоставлены.
Прошу указывать стоимость. Делаю для себя и цена играет решающую роль. Срок не критичен.
Заявки фрилансеров
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