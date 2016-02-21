Йога в картинках для iOS

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Закрыт3 заявки153 просмотра

Требуется сделать под все устройства на iOS приложение по йоге, где сменяются картинки по таймеру. Все картинки (графика) и звуки по умолчанию будут предоставлены.

Прошу указывать стоимость. Делаю для себя и цена играет решающую роль. Срок не критичен.

iOS
9 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

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