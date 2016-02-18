Разработка приложения под IPhone

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок180 просмотров

Есть приложение для андроида https://play.google.com/store/apps/details?id=lexu.me.aquario , нужно сделать аналог под IOS 

AndroidiOS
9 лет назад
max_p83
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров