Приложение и прошивка Android

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Закрыт1 заявка164 просмотра

Кастомизировать прошивку смартфона Android и разработать простое приложение.

Android
9 лет назад
izvekov
Игорь 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров