Необходимо написать приложение, которое управляет эмулятором мобильного телефона. (Android, iOS или др.) В эмуляторе нужно установить определенное приложение. В конкретный момент времени требуется нажатие нужных кнопок, вместо пользователя.
IOS приложение beta
Интересует разработка IOS приложения для iPhone.
Проект - аналог сайта vsesdal.com или homework.ru
Сейчас более актуален вопрос создания "шаблона" данного проекта, далеко не законченного приложения. В скором времени надо продемонстрировать (хотя бы в самом Xcode) "light" версию или же можно сказать "наработки"; само собой с ограниченным функционалом и дизайном.
Так же интересует примерная стоимость полностью готового приложения.
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