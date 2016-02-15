IOS приложение beta

Интересует разработка IOS приложения для iPhone.

Проект - аналог сайта vsesdal.com или homework.ru

Сейчас более актуален вопрос создания "шаблона" данного проекта, далеко не законченного приложения. В скором времени надо продемонстрировать (хотя бы в самом Xcode) "light" версию или же можно сказать "наработки"; само собой с ограниченным функционалом и дизайном.

Так же интересует примерная стоимость полностью готового приложения.