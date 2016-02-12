Разработка мобильного приложения под Android и iOS

Техническое задание на разработку приложения:

1. Кросплатформенноеприложение под Android и iOS (Phone Gap, Unity, Adove Air, Marmalade SDK,Cocos2D и пр.) либо нативный код;

2. Адаптивностьк различным диагоналям экрана (от смартфона до планшета);

3. Связьс оплатой в GPlayиAStore +настройка покупок в приложении (монетизируемая часть);

4. Монетизируемаячасть:

§ Покупкивнутри приложения (Store),

§ Доп.платнаяверсия – полная (BuyApp);

§ Убрать/блокироватьрекламу (AdBlock) –варианты.

5. Связьс соц.сетями и пр. для распространения – поделись с другом (Share);

6. Наборминимального звукового сопровождения;

7. Одиниз вариантов приложения не для GP&AP - заложениесбоя в приложении после 30 дней использования.

Приложение категории 16+. Приложение ориентировано также наиностранный контингент (двуязычность)

Болееподробно по описанию, функционалу, логике и дизайну (в общем) см. UI схему

приложения (вл.файл).

Приложение по типу PinTap на GPlay, только нетак все сложно с логикой и перемещением пазлов.

Требуется только верстка и программирование, дизайн/объектывсе обрисовано в векторе (AdobeIllustrator) с переводом в другие форматы.

Рассматриваю также возможность дальнейшего участия программистав проекте, на % от чистого денежногопотока (без расходов на промоушен, комиссий магазинов и пр.)

Работаю официально соформлением всех взаимоотношений юридически.

P/S Ищу по большей частитехнического партнера, для более сложной идеи.

Yours faithfully, Coolmitt.