Необходимо написать приложение, которое управляет эмулятором мобильного телефона. (Android, iOS или др.) В эмуляторе нужно установить определенное приложение. В конкретный момент времени требуется нажатие нужных кнопок, вместо пользователя.
Разработка мобильного приложения под Android и iOS
Техническое задание на разработку приложения:
1. Кросплатформенноеприложение под Android и iOS (Phone Gap, Unity, Adove Air, Marmalade SDK,Cocos2D и пр.) либо нативный код;
2. Адаптивностьк различным диагоналям экрана (от смартфона до планшета);
3. Связьс оплатой в GPlayиAStore +настройка покупок в приложении (монетизируемая часть);
4. Монетизируемаячасть:
§ Покупкивнутри приложения (Store),
§ Доп.платнаяверсия – полная (BuyApp);
§ Убрать/блокироватьрекламу (AdBlock) –варианты.
5. Связьс соц.сетями и пр. для распространения – поделись с другом (Share);
6. Наборминимального звукового сопровождения;
7. Одиниз вариантов приложения не для GP&AP - заложениесбоя в приложении после 30 дней использования.
Приложение категории 16+. Приложение ориентировано также наиностранный контингент (двуязычность)
Болееподробно по описанию, функционалу, логике и дизайну (в общем) см. UI схему
приложения (вл.файл).
Приложение по типу PinTap на GPlay, только нетак все сложно с логикой и перемещением пазлов.
Требуется только верстка и программирование, дизайн/объектывсе обрисовано в векторе (AdobeIllustrator) с переводом в другие форматы.
Рассматриваю также возможность дальнейшего участия программистав проекте, на % от чистого денежногопотока (без расходов на промоушен, комиссий магазинов и пр.)
Работаю официально соформлением всех взаимоотношений юридически.
P/S Ищу по большей частитехнического партнера, для более сложной идеи.
Yours faithfully, Coolmitt.
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