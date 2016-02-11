Сделать версию программы под андройд

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок201 просмотр

Доброго дня! Есть программа под windows mobile которая работает с внешним устройством(монетоприемником) по rs232b и ИК-порт. Исходников нет.  Нужно написать подобную под андройд,  интерфейс проги достаточно маленький. Программа считывает данные с rs232 и сохраняет в текстовый файл.  

9 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Управление эмулятором мобильного телефона

    Необходимо написать приложение, которое управляет эмулятором мобильного телефона. (Android, iOS или др.) В эмуляторе нужно установить определенное приложение. В конкретный момент времени требуется нажатие нужных кнопок, вместо пользователя.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Напистаь приложение под Android довольно простое

    Суть приложения: Контролеры вбивают со смартфона номер счета. Номер счета проверяется по базе данных на сервере, контролер получает на смартфон информацию по проверяемому счету. Помимо этого контролер должен получать на смартфон все только что ...

    Android
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение по геймификации бега

    Краткое описание Создаем приложение по геймификации бега. Задача приложения погрузить человека в динамичную Историю. Во время пробежки он слушает сюжет,  главным действующим лицом которого является он сам. Сама динамичность истории заставит человека ...

    AndroidJavaKotlin
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработку мобильного приложения-магазина для Андроид

    Интересует разработка мобильного приложения Функционал  1. Товарная витрина с получением заявок на емейл.  2. Прием платежей (карточки, вебмани, приват24).  3. Интеграция служб доставки (Новая Почта, Укрпочта).  4. Внутренний ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мобильное приложение Android

    Требуется создать клиентскую часть мобильного приложения для Android. Приложение должно выполнять следующий функционал: 1.    Приложение устанавливается на мобильное устройство(телефон,планшет) платформы Android 2.    Пользователь запускает приложение и попадает на экран входа ...

    Android
    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение IOS

    Необходимо написать мобильное приложение для IOS в Cordova с готовым макетом интерфейса и проектной документацией. ПО представляет собой планировщик задач. В итоге 4-6 "экранов" с перечнем задач. Остальная информация будет предоставлена выбранному кандидату. ...

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мобильное приложение

    Необходимо мобильное приложение.  Начисление баллов за покупку будет выполняться через какой нибудь специальный смартфон который будет считывать qr код с мобильного приложения клиента и оператор будет писать сумму покупки вручную в специальном смартфоне. Потом ...

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение IOS - простой клиент сайта

    Здравствуйте. Если у Вас имеется аккаунт разработчика, то: В онлайн-сервисе mobincube.com создано приложение (клиент сайта) - просто доступ к сайту, как через браузер. Для публикации в аппстор сервис просит данные ...

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад