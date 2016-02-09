Мобильное приложение Android

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Закрыт12 заявок231 просмотр

Требуется создать клиентскую часть мобильного приложения для Android.

Приложение должно выполнять следующий функционал:

1.    Приложение устанавливается на мобильное устройство(телефон,планшет) платформы Android

2.    Пользователь запускает приложение и попадает на экран входа

3.    Экран входа

3.1.    На экране входа размещены следующие элементы:

3.1.1.    Поле «Имя пользователя» - поле ввода текстового значения

3.1.2.    Поле «Пароль» - поле ввода текстового значения

3.1.3.    Кнопка «Вход»

3.2.    Пользователю необходимо ввести учётные данные

3.3.    Введённые данные отправляются на сервер для аутентификации пользователя и авторизации

3.4.    В случае неуспеха пользователь получает сообщение о неверных имени пользователя или пароля и возвращается на экран входа

3.5.    В случае успеха пользователь переходит на экран работы

3.6.    Через кнопку «Выход» пользователь может выйти из роли текущего пользователя и перейти на экран входа

4.    Экран работы

4.1.    На экране отображается область видимости с камеры мобильного устройства(планшета)

4.2.    Приложение пытается определить в области видимости QR-код и распознать информацию, зафиксированную в нём

4.3.    В случае распознавания на экране появляются кнопки «Отправить», «Отмена»

4.4.    По кнопке «Отмена» приложение возвращается в стартовое положение экрана работы

4.5.    По кнопке «Отправить» идентифицированная информация отправляется на сервер

4.6.    В случае отсутствия связи на момент отправки информации на сервер, данная информация сохраняется локально на мобильном устройстве и отправляется на сервер при появлении связи

При ответе указывайте свою оценку по времени и стоимости.

Android
9 лет назад
freexor
45 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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