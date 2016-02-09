Необходимо написать мобильное приложение для IOS в Cordova с готовым макетом интерфейса и проектной документацией. ПО представляет собой планировщик задач. В итоге 4-6 "экранов" с перечнем задач. Остальная информация будет предоставлена выбранному кандидату. ...
Мобильное приложение Android
Требуется создать клиентскую часть мобильного приложения для Android.
Приложение должно выполнять следующий функционал:
1. Приложение устанавливается на мобильное устройство(телефон,планшет) платформы Android
2. Пользователь запускает приложение и попадает на экран входа
3. Экран входа
3.1. На экране входа размещены следующие элементы:
3.1.1. Поле «Имя пользователя» - поле ввода текстового значения
3.1.2. Поле «Пароль» - поле ввода текстового значения
3.1.3. Кнопка «Вход»
3.2. Пользователю необходимо ввести учётные данные
3.3. Введённые данные отправляются на сервер для аутентификации пользователя и авторизации
3.4. В случае неуспеха пользователь получает сообщение о неверных имени пользователя или пароля и возвращается на экран входа
3.5. В случае успеха пользователь переходит на экран работы
3.6. Через кнопку «Выход» пользователь может выйти из роли текущего пользователя и перейти на экран входа
4. Экран работы
4.1. На экране отображается область видимости с камеры мобильного устройства(планшета)
4.2. Приложение пытается определить в области видимости QR-код и распознать информацию, зафиксированную в нём
4.3. В случае распознавания на экране появляются кнопки «Отправить», «Отмена»
4.4. По кнопке «Отмена» приложение возвращается в стартовое положение экрана работы
4.5. По кнопке «Отправить» идентифицированная информация отправляется на сервер
4.6. В случае отсутствия связи на момент отправки информации на сервер, данная информация сохраняется локально на мобильном устройстве и отправляется на сервер при появлении связи
При ответе указывайте свою оценку по времени и стоимости.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо мобильное приложение. Начисление баллов за покупку будет выполняться через какой нибудь специальный смартфон который будет считывать qr код с мобильного приложения клиента и оператор будет писать сумму покупки вручную в специальном смартфоне. Потом ...Закрыт9 лет назад
- $700
Пользователю предоставлен выбор сорта кофе, веса и степени его помола. Выбор доставки, самовывоз или по адресу Требуется подключить оплату по картеЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Требуется разработать мобильное приложение. Аналог того, что можно скачать по этой ссылке Под: ios и android Что по стоимости и срокам за каждую платформу? ...Закрыт9 лет назад
Здравствуйте. Если у Вас имеется аккаунт разработчика, то: В онлайн-сервисе mobincube.com создано приложение (клиент сайта) - просто доступ к сайту, как через браузер. Для публикации в аппстор сервис просит данные ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго дня, многоуважаемые! Ищу опытного разработчика Андройд приложений, но куда более важным требованием являются базовые знания и опыт в самой астрологии, или хотя бы большая заинтересованность тематикой. Знания и ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $3000
Здравствуйте! Нам очень хотелось бы найти людей, которые смогут плодотворно сотрудничать с нами сначала в одном проекте, а если сотрудничество окажется успешным - то и в последующих. Необходимо разработать мобильное ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем компании с опытом в создании приложений по распознанию лица и наложению масок в режиме реального времени. Необходимо получить аналог нашумевших приложений (iOS App Store) MSQRDFace Swapа также других, менее известных мэйкап-утилит ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $5
Андроид, проект новый (PhoneGap последняя версия) или из вложения. Нужно, чтобы по клику начинало звонить. Сейчас каких-то прав не хватает, видимо.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $300
Добрый день! Срочно! Ищем Андроид разработчика, который в кратчайшие сроки (до 08.01.16) сможет реализовать приложение под Android (телефоны). Графика вся готова, есть приложение под iOS уже - нужно просто скопировать ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен9 лет назад