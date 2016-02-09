Мобильное приложение Android

Требуется создать клиентскую часть мобильного приложения для Android.

Приложение должно выполнять следующий функционал:

1. Приложение устанавливается на мобильное устройство(телефон,планшет) платформы Android

2. Пользователь запускает приложение и попадает на экран входа

3. Экран входа

3.1. На экране входа размещены следующие элементы:

3.1.1. Поле «Имя пользователя» - поле ввода текстового значения

3.1.2. Поле «Пароль» - поле ввода текстового значения

3.1.3. Кнопка «Вход»

3.2. Пользователю необходимо ввести учётные данные

3.3. Введённые данные отправляются на сервер для аутентификации пользователя и авторизации

3.4. В случае неуспеха пользователь получает сообщение о неверных имени пользователя или пароля и возвращается на экран входа

3.5. В случае успеха пользователь переходит на экран работы

3.6. Через кнопку «Выход» пользователь может выйти из роли текущего пользователя и перейти на экран входа

4. Экран работы

4.1. На экране отображается область видимости с камеры мобильного устройства(планшета)

4.2. Приложение пытается определить в области видимости QR-код и распознать информацию, зафиксированную в нём

4.3. В случае распознавания на экране появляются кнопки «Отправить», «Отмена»

4.4. По кнопке «Отмена» приложение возвращается в стартовое положение экрана работы

4.5. По кнопке «Отправить» идентифицированная информация отправляется на сервер

4.6. В случае отсутствия связи на момент отправки информации на сервер, данная информация сохраняется локально на мобильном устройстве и отправляется на сервер при появлении связи

При ответе указывайте свою оценку по времени и стоимости.