Приложение IOS

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Закрыт3 заявки164 просмотра

Необходимо написать мобильное приложение для IOS в Cordova с готовым макетом интерфейса и проектной документацией.

ПО представляет собой планировщик задач. В итоге 4-6 "экранов" с перечнем задач.

Остальная информация будет предоставлена выбранному кандидату.

Выбор по критерию предложенная цена/опыт. 

iOS
9 лет назад
Shu-pa
42 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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