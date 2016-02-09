Приложение для заказа доставки кофе

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок182 просмотра

Пользователю предоставлен выбор сорта кофе, веса и степени его помола.

Выбор доставки, самовывоз или по адресу

Требуется подключить оплату по карте

9 лет назад
serdarsadykov
Сердар 
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров