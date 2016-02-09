Доброго времени суток! Требуется разработать мобильное приложение. Аналог того, что можно скачать по этой ссылке Под: ios и android Что по стоимости и срокам за каждую платформу? ...
Приложение для заказа доставки кофе
Пользователю предоставлен выбор сорта кофе, веса и степени его помола.
Выбор доставки, самовывоз или по адресу
Требуется подключить оплату по карте
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