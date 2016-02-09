Пользователю предоставлен выбор сорта кофе, веса и степени его помола. Выбор доставки, самовывоз или по адресу Требуется подключить оплату по карте
Мобильное приложение
Необходимо мобильное приложение.
Начисление баллов за покупку будет выполняться через какой нибудь специальный смартфон который будет считывать qr код с мобильного приложения клиента и оператор будет писать сумму покупки вручную в специальном смартфоне. Потом эти баллы можно будет использовать на литры газа или скидку на газа.
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