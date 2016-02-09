Необходимо мобильное приложение.

Начисление баллов за покупку будет выполняться через какой нибудь специальный смартфон который будет считывать qr код с мобильного приложения клиента и оператор будет писать сумму покупки вручную в специальном смартфоне. Потом эти баллы можно будет использовать на литры газа или скидку на газа.