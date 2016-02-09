Мобильное приложение

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Закрыт8 заявок175 просмотров

Необходимо мобильное приложение. 

Начисление баллов за покупку будет выполняться через какой нибудь специальный смартфон который будет считывать qr код с мобильного приложения клиента и оператор будет писать сумму покупки вручную в специальном смартфоне. Потом эти баллы можно будет использовать на литры газа или скидку на газа. 

9 лет назад
gazdostavka
Александр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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