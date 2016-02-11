Напистаь приложение под Android довольно простое

Суть приложения:

Контролеры вбивают со смартфона номер счета. Номер счета проверяется по базе данных на сервере, контролер получает на смартфон информацию по проверяемому счету. Помимо этого контролер должен получать на смартфон все только что проверенные счета другими контролерами и иметь возможность посылать на сервер фотографию объекта с его текстовым описанием и географическим местоположением (автоматически определяется через gps смартфона).