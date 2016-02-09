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Приложение по геймификации бега
Краткое описание
Создаем приложение по геймификации бега.
Задача приложения погрузить человека в динамичную Историю. Во время пробежки он слушает сюжет, главным действующим лицом которого является он сам. Сама динамичность истории заставит человека забыть об усталости и продолжать пробежку, добиваясь новых результатов. Попутно можно собирать бонусы и мериться результатами со своими друзьями.
Videohttp://www.youtube.com/watch?v=MqayCoQimhs
АПК приложенияДоступно по запросу
Для реализации проекта требуется:
1. Реализовать синхронизацию с серевером (API готов)
2. Сверстать экраны в соответствии с готовыми макетами
3. Реализовать систему наград с привязкой к Play Games
4. Доработать музыкальный плеер
5. Реализовать функционал магазина медиа-контента
6. Реализовать поддержку оффлайн-работы приложения (с фоновой синхронизацией)
Тех. требования
В проекте используются:
* Java/Kotlin (с Android Extensions)
* RxJava
* Realm
* Retrofit
Текущее состояние: * Есть авторизация через FB
* Создание пользователя на сервере и, соответственно, вход через него
* Контроллер для работы с веб-сервисом
* Плеер
* Пробежка (отслеживание геоданных, сбор статистики)
* Сохранение/загрузка/расчёт статистики на девайсе
* Контроллер наград
* Загрузка списка историй и сохранение историй на девайс (без покупки)
Доступ в репозиторий/API: Доступно по запросу
Описание экрановДоступно по запросу
Заявки фрилансеров
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