Краткое описание

Создаем приложение по геймификации бега.

Задача приложения погрузить человека в динамичную Историю. Во время пробежки он слушает сюжет, главным действующим лицом которого является он сам. Сама динамичность истории заставит человека забыть об усталости и продолжать пробежку, добиваясь новых результатов. Попутно можно собирать бонусы и мериться результатами со своими друзьями.

Videohttp://www.youtube.com/watch?v=MqayCoQimhs

Сайтhttp://storyrungame.com/

АПК приложенияДоступно по запросу

Для реализации проекта требуется:

1. Реализовать синхронизацию с серевером (API готов)

2. Сверстать экраны в соответствии с готовыми макетами

3. Реализовать систему наград с привязкой к Play Games

4. Доработать музыкальный плеер

5. Реализовать функционал магазина медиа-контента

6. Реализовать поддержку оффлайн-работы приложения (с фоновой синхронизацией)

Тех. требования

В проекте используются:

* Java/Kotlin (с Android Extensions)

* RxJava

* Realm

* Retrofit

Текущее состояние: * Есть авторизация через FB

* Создание пользователя на сервере и, соответственно, вход через него

* Контроллер для работы с веб-сервисом

* Плеер

* Пробежка (отслеживание геоданных, сбор статистики)

* Сохранение/загрузка/расчёт статистики на девайсе

* Контроллер наград

* Загрузка списка историй и сохранение историй на девайс (без покупки)

Доступ в репозиторий/API: Доступно по запросу

Описание экрановДоступно по запросу