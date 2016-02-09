Разработку мобильного приложения-магазина для Андроид

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Закрыт3 заявки196 просмотров

Интересует разработка мобильного приложения

Функционал 

1. Товарная витрина с получением заявок на емейл. 

2. Прием платежей (карточки, вебмани, приват24). 

3. Интеграция служб доставки (Новая Почта, Укрпочта). 

4. Внутренний чат с покупателем / форма отправки вопросов. 

5. Блог. 

6. Нотификация. 

7. «Кабинет покупателя»: статистика покупок, платежей, напоминание о новых товарах, акционных предложениях.

8. Импорт/Экспорт в CSV

Просим дать стоимость по каждому блоку отдельно.

Android
9 лет назад
ElfWarrior
Виталий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров