Краткое описание Создаем приложение по геймификации бега. Задача приложения погрузить человека в динамичную Историю. Во время пробежки он слушает сюжет, главным действующим лицом которого является он сам. Сама динамичность истории заставит человека ...
Управление эмулятором мобильного телефона
Необходимо написать приложение, которое управляет эмулятором мобильного телефона. (Android, iOS или др.)
В эмуляторе нужно установить определенное приложение.
В конкретный момент времени требуется нажатие нужных кнопок, вместо пользователя.
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