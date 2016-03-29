ivan1737

Иван Иванов ivan1737

 
54 годаРоссия/Ясный
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Работа с базой данных "Ассоциаций Английских слов"

    Ищу разработчика, который сможет найти и настроить работу с базой данных Ассоциаций Английских слов и словосочетаний. Рассматриваю варианты работы с любой базой или её прототипом (аналогом). Приветсвуется работа с MySQL.

    MySQL
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Распознавание / Таггинг / Классификация изображений

    Необходимо найти существующий инструмент, который позволял бы осуществлять: "Распознавание / Таггинг / Классификацию изображений" Проект (модуль, инструмент) может быть установлен на любую Операционную Систему. Желательна возможность обучения. Рассматриваем как платные варианты, так и Open Source проекты.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа с recaptcha v2.0

    Необходимо создать приложение, работающее с recaptcha v2.0 Требуются знания javascript, .net (или php) Оставляйте свои контакты, все подробности при личном общении. http://www.google.com/recaptcha/api2/demo

    PHPJavascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа с android adb

    Посредством движка андроид adb запускается activity у мобильного приложения android, коды которого мы не имеем. Однако запускается activity не вполне удовлетворительно, какие-то параметры передаются неправильно (extras), нужно понять какие параметры для этого activity передавать, либо ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Управление эмулятором мобильного телефона

    Необходимо написать приложение, которое управляет эмулятором мобильного телефона. (Android, iOS или др.) В эмуляторе нужно установить определенное приложение. В конкретный момент времени требуется нажатие нужных кнопок, вместо пользователя.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад