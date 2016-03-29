Ищу разработчика, который сможет найти и настроить работу с базой данных Ассоциаций Английских слов и словосочетаний. Рассматриваю варианты работы с любой базой или её прототипом (аналогом). Приветсвуется работа с MySQL.
- Базы данных2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо найти существующий инструмент, который позволял бы осуществлять: "Распознавание / Таггинг / Классификацию изображений" Проект (модуль, инструмент) может быть установлен на любую Операционную Систему. Желательна возможность обучения. Рассматриваем как платные варианты, так и Open Source проекты.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать приложение, работающее с recaptcha v2.0 Требуются знания javascript, .net (или php) Оставляйте свои контакты, все подробности при личном общении. http://www.google.com/recaptcha/api2/demoВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Посредством движка андроид adb запускается activity у мобильного приложения android, коды которого мы не имеем. Однако запускается activity не вполне удовлетворительно, какие-то параметры передаются неправильно (extras), нужно понять какие параметры для этого activity передавать, либо ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать приложение, которое управляет эмулятором мобильного телефона. (Android, iOS или др.) В эмуляторе нужно установить определенное приложение. В конкретный момент времени требуется нажатие нужных кнопок, вместо пользователя.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт8 лет назад