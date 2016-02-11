Необходимо разработать приложение для iOS и Android, со следующим функционалом:

1. Вход через Instagram - Sign Up/Login. (Вход через Instagram на сайте уже реализован)

2. Возможность получения ссылки или картинки из другого приложения, в основном из браузера. Если отправлена ссылка, то она должна быть загружена в невидимый webview компонент и через DOM, приложение должно вытаскивать все картинки сайта, которые удовлетворяют критериям (минимальный размер и формат). Далее пользователь выбирает одну или несколько картинок, указывает цену, название продукта и выбирает коллекцию.

(Есть autocomplete сервис, который делает поиск по коллекциям пользователя (JSON). Веб-сервис сохранения картинок в коллекции тоже уже реализован)

Такая же функция "Добавить продукт" должна быть доступна и из самого приложения, где человек может ввести ссылку на продукт вручную.

3. Публикация поста на сайт

Пост состоит из фотографии, выбранной пользователем с телефона, названием и массива привязанных продуктов, которые пользователь может выбрать из своих коллекций. Для того, чтобы пост можно было отправить, нужно привязать хотя бы один продукт.

(Сервисы публикации, выборки коллекций и выборки продуктов из коллекций уже реализованы, JSON)

После публикации сервис возвращает текст с короткой ссылкой и хэштегом, далее пользователь видит текст и две кнопки "Скопировать текст" и "Публикация на Instagram", при нажатии на которую, приложение отправляет фотографию поста в Instagram. https://www.instagram.com/developer/mobile-sharing/

Функции приложения:

1. ADD PRODUCT

2. MY COLLECTIONS

3. PUBLISH #HOWIWEARIT

4. LOG OUT

Основной упор должен быть сделан на юзабилити и простоту использования приложения. Все серверные компоненты уже реализованы и возвращают JSON.