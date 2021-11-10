Заказать приложение для iPhone

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  • Приложение под iphone

    Есть сайт, адаптированный под мобильные устройства, необходимо создать приложение под IOS на его базе. размещать его в App Store не обязательно в дальнейшем, главное чтобы приложение работало на iphone чтобы по ссылке можно было скачивать и устанавливать приложение ...

    AndroidiOSПриложение для iOSПриложение для iPhone
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Разработка приложения для iphone

    https://uds.app/ Хотим сделать подобное приложение и систему для магазина одежды. В системе по ссылке могут присоединиться совсем разные сферы бизнеса, нам нужно такое только для нашей сети магазинов одежды. Важные функции приложения:  Бонусная программа (синхронизируется с 1с) Рекомендации Обратная связь Push-уведомления ...

    Приложение для iPhone
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создать и добавить учебную программу для английского языка (грамматика

    Имеется приложение на Iphone, которое предлагает учить грамматику английского языка, смотря отрывки из фильмов. К каждому отрывку прилагаются учебные пояснения и иные заполнения. Создавать с нуля учебную программу не потребуется, и вырезать отрывки из фильмов не ...

    Приложение для iPhone
    Уроки и Репетиторство6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Набор иконок для приложения iphone, android

    Используя существующий логотип приложения необходимо сделать набор системных иконок для приложения Android, Iphone Размеры - согласно спецификациям платформЛоготип приложения - предоставляю вектор В процессе необходимо предоставить демонстрацию-скриншот рабочего стола Iphone (предоставлю)В результате работы ожидаю набор файлов для ...

    AndroidПриложение для AndroidПриложение для iPhone
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Создание впн, приложение для iPhone (плюс back часть)

    Здравствуйте, планируем создать полноценный впн клиент для пользователей iPhone, далее android, с тарифами и платежной системой. Нужен специалист или команда для полного создания и поддержки.

    AndroidПриложение для iPhone
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение для Iphone на основе сайта

    Здравствуйте. Есть приложение на Android, которое работает на основе сайта. На сайт добавляется статья, тут же в приложении отображается также эта статья. На сайте редактируется статья, тут же автоматически в приложении меняется информация. Также в ...

    AndroidПриложение для AndroidСтатьи для сайтаПриложение для iPhone
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка приложения для iOS (Screen Mirroring App)

    $1000

    Всем привет. Мы хотим разработать нативное приложения для iPhone - "Screen Mirroring App". С его помощью пользователь сможет дублировать/зеркалить экран смартфона на ТВ через общий Wi-Fi без дополнительных приложений на самом ТВ. Для этих целей ищем ...

    iOSПриложение для iOSWebRTCSwiftПриложение для iPhone
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу опытного UI/UX дизайнера для мобильного приложения iOs

    $700

    ЗАДАЧА Нарисовать мобильное приложение для iPhone / iPad. Для очистки памяти, дубликатов фоток видео / дубликатов контактов / и прочее.Таких уже много в AppStoreСРОКИ 2 недели НА ВЫХОДЕ Фигма экраны для iPhone / iPad (в некоторых случаях показать ...

    iOSFigmaПриложение для iPhone
    Дизайн мобильных приложений14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение для iphone

    Ищу фрилансера, который может сделать некоторые правки в существующее iPhone приложение: 1. Исправить ошибку сервера при создании учетной записи 2. Обновить некоторые описания в интерфейсе 3. Исправить недочеты возникающие при попытке сгенерировать финальный код 4. Ассистировать с закачкой приложения ...

    Приложение для iPhone
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать приложение

    Доброго времени суток, необходимо создать приложение для iphone (пока без релиза, через TestFlight) и Android. Суть приложения - аналитика данных. Через api тянем данные с сайта. Сохраняем данные на сервер, по заранее заданным алгоритмам обрабатываем и ...

    TypeScriptAndroidHTMLCSSAngularXcodeПриложение для iPhone
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Приложение для iPhone на тему "Шахматный тренажер"

    [url=https://play.google.com/store/apps/details?id=info.chezz.chezz&amp;hl=ru]Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=info.chezz.chezz&amp;hl=ru [/url] Нужно сделать копию для iPhone c размещением в AppStore. Особенности приложения - используется Firebase, есть покупка ежегодной подписки для полного доступа. При работе над проектом вас будет консультировать программист, который делал это приложение. #iphone #ios

    iOSПриложение для iOSFirebaseПриложение для iPhone
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу опытного UI/UX дизайнера для мобильного приложения iOs

    $700

    ЗАДАЧА Нарисовать мобильное приложение для iPhone / iPad для редактирования документов. СРОКИ  2 недели  НА ВЫХОДЕ  Фигма  экраны для iPhone / iPad (в некоторых случаях показать поведение элементов на SE / MAX экранах) КОГО ИЩУ  Человека который понимает и знает Human Design Guidelines  Умеет ...

    iOSFigmaПриложение для iPhone
    Дизайн мобильных приложений16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание приложения для Iphone И Android

    интересует создание приложения для Iphone И Android .  Надо создать приложение для Американского рынка. Нужна процедура авторизации с подтверждением прав, 4-5 основные страницы, которые включают в себя: 1) профиль с анкетой и фотографией (имя, пол) 2) карта ...

    AndroidПриложение для iPhone
    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Мобильное приложение iphone

    Приветствую! Необходимо разработать мобильное приложение для iphone с элементами дополненной реальности. Предполагается использование фронтальной камеры при наведении на лицо. Если готовы взяться за проект аналогичный Dangle AR и/или являетесь разработчиком чего либо подобного, буду рад знакомству. Кандидатов ...

    Приложение для iPhone
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка мобильного приложения для iOS

    $1000

    Доброго времени суток! Необходимо разработать приложение для iPhone/iPad, которое в браузере Safari блокирует рекламу и предупреждает об опасных сайтах. Пулы адресов, которые надо блокировать, будут загружаться с сервера и мы их предоставим. Более подробное ТЗ, а также обсудить ...

    iOSПриложение для iOSПриложение для iPhone
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение на Iphone для поддержания водного баланса в организме

    Необходимо сделать простенькое приложение для поддержания водного баланса в организме. Считывание данных пользователя и на их основе рассчитать количество литров воды, которые он должен выпить. На главном экране должны быть кнопки добавления и вычитания количества ...

    Приложение для iPhone
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменения в приложении для iPhone

    $40

    Приложение веб-вью. 1.  Приложение должно быть изменено с использованием iOS 13 SDK или более поздней версии и использовать раскадровку Xcode, что бы обеспечить экран запуска приложения. 2.  Должна быть поддержка всех экранов iPhone/iPad. 3.  Должна быть поддержка входа ...

    iOSXcodeПриложение для iPhone
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад