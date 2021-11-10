Приложение для iphone

Есть сайт, адаптированный под мобильные устройства, необходимо создать приложение под IOS на его базе. размещать его в App Store не обязательно в дальнейшем, главное чтобы приложение работало на iphone чтобы по ссылке можно было скачивать и устанавливать приложение ...
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- AndroidiOSПриложение для iOSПриложение для iPhoneМобильные приложения10 заявокЗакрыт10 месяцев назад
https://uds.app/ Хотим сделать подобное приложение и систему для магазина одежды. В системе по ссылке могут присоединиться совсем разные сферы бизнеса, нам нужно такое только для нашей сети магазинов одежды. Важные функции приложения: Бонусная программа (синхронизируется с 1с) Рекомендации Обратная связь Push-уведомления ...Приложение для iPhoneЗакрытгод назад
Имеется приложение на Iphone, которое предлагает учить грамматику английского языка, смотря отрывки из фильмов. К каждому отрывку прилагаются учебные пояснения и иные заполнения. Создавать с нуля учебную программу не потребуется, и вырезать отрывки из фильмов не ...Приложение для iPhoneУроки и Репетиторство6 заявокЗакрытгод назад
Используя существующий логотип приложения необходимо сделать набор системных иконок для приложения Android, Iphone Размеры - согласно спецификациям платформЛоготип приложения - предоставляю вектор В процессе необходимо предоставить демонстрацию-скриншот рабочего стола Iphone (предоставлю)В результате работы ожидаю набор файлов для ...AndroidПриложение для AndroidПриложение для iPhoneИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершенгод назад
Приложение на iphone услуг накрутки инстраграмма, с возможностью оплаты через apple pay. И конечно нужна админ панель, для кореектировок, цен и т.дПриложение для iPhoneМобильные приложения3 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте, планируем создать полноценный впн клиент для пользователей iPhone, далее android, с тарифами и платежной системой. Нужен специалист или команда для полного создания и поддержки.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Есть приложение на Android, которое работает на основе сайта. На сайт добавляется статья, тут же в приложении отображается также эта статья. На сайте редактируется статья, тут же автоматически в приложении меняется информация. Также в ...AndroidПриложение для AndroidСтатьи для сайтаПриложение для iPhoneМобильные приложения5 заявокЗакрыт2 года назад
- $1000
Всем привет. Мы хотим разработать нативное приложения для iPhone - "Screen Mirroring App". С его помощью пользователь сможет дублировать/зеркалить экран смартфона на ТВ через общий Wi-Fi без дополнительных приложений на самом ТВ. Для этих целей ищем ...iOSПриложение для iOSWebRTCSwiftПриложение для iPhoneМобильные приложения6 заявокЗакрыт2 года назад
- $700
ЗАДАЧА Нарисовать мобильное приложение для iPhone / iPad. Для очистки памяти, дубликатов фоток видео / дубликатов контактов / и прочее.Таких уже много в AppStoreСРОКИ 2 недели НА ВЫХОДЕ Фигма экраны для iPhone / iPad (в некоторых случаях показать ...Дизайн мобильных приложений14 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу фрилансера, который может сделать некоторые правки в существующее iPhone приложение: 1. Исправить ошибку сервера при создании учетной записи 2. Обновить некоторые описания в интерфейсе 3. Исправить недочеты возникающие при попытке сгенерировать финальный код 4. Ассистировать с закачкой приложения ...Приложение для iPhoneМобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
Доброго времени суток, необходимо создать приложение для iphone (пока без релиза, через TestFlight) и Android. Суть приложения - аналитика данных. Через api тянем данные с сайта. Сохраняем данные на сервер, по заранее заданным алгоритмам обрабатываем и ...Закрыт2 года назад
[url=https://play.google.com/store/apps/details?id=info.chezz.chezz&hl=ru]Есть приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=info.chezz.chezz&hl=ru [/url] Нужно сделать копию для iPhone c размещением в AppStore. Особенности приложения - используется Firebase, есть покупка ежегодной подписки для полного доступа. При работе над проектом вас будет консультировать программист, который делал это приложение. #iphone #iosiOSПриложение для iOSFirebaseПриложение для iPhoneМобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработать мобильное приложение под iphone и android для службы доставки пиццы. Разработать сайт для пиццерии.Закрыт3 года назад
Приложения на iphone, на андроид есть, сделать на айфон. Особенность выводить график курса.Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
- $700
ЗАДАЧА Нарисовать мобильное приложение для iPhone / iPad для редактирования документов. СРОКИ 2 недели НА ВЫХОДЕ Фигма экраны для iPhone / iPad (в некоторых случаях показать поведение элементов на SE / MAX экранах) КОГО ИЩУ Человека который понимает и знает Human Design Guidelines Умеет ...Дизайн мобильных приложений16 заявокЗакрыт3 года назад
интересует создание приложения для Iphone И Android . Надо создать приложение для Американского рынка. Нужна процедура авторизации с подтверждением прав, 4-5 основные страницы, которые включают в себя: 1) профиль с анкетой и фотографией (имя, пол) 2) карта ...Мобильные приложения12 заявокЗакрыт3 года назад
Приветствую! Необходимо разработать мобильное приложение для iphone с элементами дополненной реальности. Предполагается использование фронтальной камеры при наведении на лицо. Если готовы взяться за проект аналогичный Dangle AR и/или являетесь разработчиком чего либо подобного, буду рад знакомству. Кандидатов ...Приложение для iPhoneМобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Доброго времени суток! Необходимо разработать приложение для iPhone/iPad, которое в браузере Safari блокирует рекламу и предупреждает об опасных сайтах. Пулы адресов, которые надо блокировать, будут загружаться с сервера и мы их предоставим. Более подробное ТЗ, а также обсудить ...iOSПриложение для iOSПриложение для iPhoneМобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать простенькое приложение для поддержания водного баланса в организме. Считывание данных пользователя и на их основе рассчитать количество литров воды, которые он должен выпить. На главном экране должны быть кнопки добавления и вычитания количества ...Приложение для iPhoneМобильные приложения8 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Приложение веб-вью. 1. Приложение должно быть изменено с использованием iOS 13 SDK или более поздней версии и использовать раскадровку Xcode, что бы обеспечить экран запуска приложения. 2. Должна быть поддержка всех экранов iPhone/iPad. 3. Должна быть поддержка входа ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад